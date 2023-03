Kas kevad ka kunagi kohale jõuab? Sel kuul mitte, aga äkki aprilli keskel

Riigi ilmateenistuse sünoptiku sõnul ei tulnud lumesadu üllatusena, sest ilmaprognoosidest oli juba pikalt ette näha, et talveilm tuleb tagasi. „Märtsi lõpus ei ole üldse erakordne, et lumi maha tuleb,“ ütles sünoptik Taimi Paljak Delfile ja lisas, et ka aprilli ja isegi mai lõpus on Eestis olnud kõrged lumevallid. „Eesti kevad võib meile ikka üllatusi tuua.“