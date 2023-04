Kas kevad koputab uksele? Lähipäevil lubatakse lund ja tuisku, ent nädala teine pool toob päikest ja sooja

Täna hommikuks oli Virumaal maha sadanud 10–15 cm lund, kohati veidi enamgi. Läänepoolsetes maakondades päike aga paistab ja ilm on sajuta.

Nädalavahetusel ja algava nädala esimestel päevadel on saartel ja mandri loodeservas taevas selgem ja ilm sajuta. Kesk- ja Ida-Eestis on ülekaalus pilves ilm. Mitmel pool sajab lund, paiguti tuiskab, Lõuna-Eestis tuleb sekka ka lörtsi ja vihma. Pärastlõunal sadu järk-järgult lakkab ja õhtul aegamisi pilved hõrenevad. Puhub kirde- ja põhjatuul 4–9, puhanguti 13, rannikul 7–12, puhanguti kuni 17 m/s. Õhutemperatuur on -1..+4°C.