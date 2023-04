ILMATEADE | Uus nädal algab lumega, ent munadepühaks saabuvad soojakraadid

Ilmateenistuse andmetel laieneb pühapäeval Skandinaaviast kõrgrõhuala serv üle Eesti ja öö on selge taevaga. Ennelõuna on päikeseline, kuid pärastlõunal muutub ilm kohati pilvisemaks ning Kesk-Eestis ja Ida-Eestis võib lund sadada. Põhjakaare tuul on tugev. Õhutemperatuur on öösel kuni -5 kraadi, päeval on temperatuur -1 ja 3 kraadi vahel.