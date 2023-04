FOTOD | Päike paistab, kevadtuul paitab: uus nädal tervitab Eestimaad lausa 15 soojakraadiga

Reede

Kõrgrõhuala mõjul on pilvi vähe ja ilm on sajuta. Idakaaretuul on sisemaal võrdlemisi nõrk, rannikul mõõdukas. Õhutemperatuur on öösiti –3 kraadist sisemaal +3 kraadini rannikul, päeval tõuseb 9–14 kraadini, jahedalt veepinnalt puhuva tuulega rannikul jääb 5 kraadi ümbrusse.

Laupäev

Valitsema peaksid samad olud, mis reedel.



Pühapäev

Kõrgrõhuala tõmbub pisut põhja poole ja lõunapoolse madalrõhuala piirest lisandub meile pilvi. Öösel võib Eesti kagunurgas ja päeval üle mandri mõnes kohas veidi vihma sadada. Idakaaretuul on sisemaal nõrk, rannikul mõõdukas. Õhutemperatuur on öösel –2 kuni +3, päeval 8–12 kraadi, Lääne-Eestis võib pilvi vähem olla ja siis tõuseb temperatuur kraad-paar kõrgemale, aga meretuulega rannikul jääb 5 kraadi juurde.



Esmaspäev

Lõunapoolse madalrõhuala servast lisandub niiskust. Mitmel pool sajab vihma, tõenäolisem on sadu Lõuna- ja Lääne-Eestis. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga. Õhutemperatuur on öösel 1–7 kraadi, päeval 10–15 kraadi, vihmapilvede all ja meretuulega rannikul on jahedam.



Teisipäev

Madalrõhuala mõju väheneb ja päeval on vihmahooge vaid Ida-Eestis. Tuul on nõrk. Õhutemperatuur on öösel 0–4, Ida-Eestis kuni +7, päeval 7–10 kraadi, rannikul umbes 5 soojakraadi.



Kolmapäev

Suurema sajuta, nõrkade pilvelaamadega. Puhub nõrk idakaaretuul. Õhutemperatuur langeb öösel sisemaal alla nulli, päeval tõuseb 9–14 kraadini, rannikul jääb 5 kraadi ümbrusse.



Neljapäev

Tulekul on vihmahood. Idakaaretuul tugevneb. Õhutemperatuur on öösel 0–5, päeval 10–15 kraadi, idatuulele avatud rannikualad on ikka jahedad.

Reede

Peaksid kehtima samad olud, mis neljapäeval.