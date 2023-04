ILMAPROGNOOS | Uus nädal toob mõnusad kevadilmad. Suvesoojust tuleb veel oodata

Ilmateenistuse andmetel on Loode-Eestis täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, mujal Eestis on peamiselt pilves ilm. Pärastlõunal levib nõrk vihmasadu mandri kaguservast õhtuks Kesk-Eestini ja Liivi lahele. Puhub idakaare tuul 2–8, puhanguti kuni 11 m/s. Õhutemperatuur on 7–12 kraadi, tuulele avatud rannikul ja sajus 5 kraadi ümber.

Uus nädal algab pilves selgimistega. Kohati sajab vihma, saju tõenäosus on suurem Lõuna-Eestis. Õhtul põhja poolt alates selgineb. Puhub kirde- ja idatuul 2–8 m/s. Õhutemperatuur on 8–13 kraadi, tuulele avatud rannikul 5 kraadi ümber.

Ööl vastu teisipäeva on laialdaselt selge, Lõuna-Eestis on pilvisem ja kohati võib sadada vähest vihma. Puhub põhja- ja kirdetuul 2–8 m/s. Õhutemperatuur on -2 kuni 3 kraadi, Lõuna-Eestis on kuni 5 kraadi.