Uue kuu hakul kostitab ilmataat vihma, lörtsi ja lumega. Mil ometi soojaks läheb?

„Aprill on olnud sel aastal Eestis keskmisest (1991–2020) soojem. Aga miski ei kesta igavesti,“ kirjutas ta sotsiaalmeedias.

„Nüüd kuu lõpus toimus muutus ja ilm jahenes märgatavalt. Praegused prognoosid näitavad, et ka vähemalt mai esimene dekaad (10 päeva) tuleb keskmisest jahedam,“ nentis ta. „Sademeid esineb vihma ja lörtsina, võib-olla poetab mõnel päeval sekka ka veidi lund, kui õhumass on piisavalt külm. Öösiti tuleb ette miinuskraade, maapinnal on miinuskraadid tunduvalt suuremad.“

Kiitsak lisas, et praeguse väljavaate kohaselt on lootust, et temperatuurikõver hakkab ülespoole ronima umbes mai keskpaigas, mil ilm muutub järk-järgult soojemaks. „Üldine temperatuurifoon tõuseb pikaajalise keskmise ümbrusse. Aga sinna on veel paar nädalat aega, esialgu jahedam.“

Keskkonnaagentuur vahendab, et täna eemaldub kõrgrõhuhari Eesti kohalt itta ja selle järel jõuab õhtul merelt uus madalrõhulohk. Ilm tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ning üksikute vihmahoogudega.

Pärastlõunal saartelt alates pilvisus järk-järgult tiheneb ja õhtul jõuab sinna lausvihmasadu, mis laieneb edasi mandrile. Tuul puhub läänekaarest, pärastlõunal pöördub saartelt alates lõunasse ja kagusse, kiirust 3–9, puhanguti kuni 13 m/s. Õhutemperatuur on 7 kuni 12 kraadi.

Pühapäeva päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool on sajuhooge. Puhub edela- ja läänetuul 5–10, saartel ja rannikul puhanguti kuni 15 m/s. Õhutemperatuur on 5 kuni 10, Ida-Eestis kuni 12 kraadi.

Tuleval esmaspäeval on vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool on lühiajalisi sajuhooge. Puhub edela- ja läänetuul 5–11, põhjarannikul puhanguti kuni 15 m/s. Õhutemperatuur on 6 kuni 12 kraadi.