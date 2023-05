Lõpuks ometi! Nädalavahetus tuleb suviselt soe ja päikseline

Kolmapäeval ja neljapäeval jätkub Eestis kõrgrõhuala võidukäik. Ilm on sajuta, pilvi on vähe ja needki on enamasti kõrged ja õhukesed. Lõunakaare tuul on nõrk. Õhutemperatuur on öösel 0 kuni +5, ööl vastu neljapäeva 1 kuni 7, maapinna lähedal võib aga mõlemal ööl veel –1 kuni –2 kraadini langeda. Päeval tõuseb õhutemperatuur 14 kuni 19 kraadini, briisituulega rannikul jääb alla 10 kraadi.



Reedel ja laupäeval katab kõrgrõhkkond Läänemere ümbrust, hoiab ilma sajuta ja laialdaselt selge taevaga, vaid päeval areneb kohati pilverünki, aga neist sadu ei tule. Õhutemperatuur on öösel 2 kuni 8, päeval 15 kuni 20 kraadi, tuulele avatud rannikul jääb temperatuur 10 kraadi lähedale.



Pühapäeval kõrgrõhuala tasapisi nõrgeneb. Päeval areneb pilverünki, kuid enamasti sadu need anda ei suuda, vaid Virumaal on päeval hoovihma võimalus. Läänekaare tuul on sisemaal nõrk, põhjarannikul mõõdukas. Õhutemperatuur on öösel 2 kuni 8, päeval 15 kuni 20 kraadi, briisituulega rannikul jääb temperatuur 10 kraadi ümbrusse.



Esmaspäeval jätkub kõrgrõhuala nõrgenemine ega suuda pilverünkade arengut pärssida. Öösel on üksikute vihmahoogude võimalus, päeval suureneb kõikjal hoovihma võimalus. Tuul on sisemaal nõrk, rannikul mõõdukas ja puhub valdavalt idakaarest. Õhutemperatuur on öösel 3 kuni 9, päeval 15 kuni 20 kraadi, sajuhoogudes ja tuulele avatud rannikul on märksa jahedam.



Teisipäeval kujuneb üle Eesti põhja-lõunasuunaline madalrõhuvöönd. Lõuna poolt saabuvas õhumassis on niiskust ja soojust enam. Öösel sajab kohati, päeval laialdasemalt hoovihma. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga. Õhutemperatuur on öösel 5 kuni 10, päeval 16 kuni 21 kraadi, tuulele avatud rannikul ja sajuhoogudes on jahedam.