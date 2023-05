Võtke suveilmast, mis võtta annab - järgmisel nädalal terendavad silmapiiril äkilised äiksehood ja rasked sajupilved

Päevad on seni muidu päikeselised - pühapäeval küll üksikute pilverünkadega, aga ilm on ikka kuiv. Õhutemperatuur tõuseb kuni 23 kraadini. Rannikul jääb piiriks 14 kraadi, aga seda vaid kitsal alal, sest tuul on nõrk ja jaheda veepinna mõju kaugele sisemaale ei ulatu. Esmaspäeval liigub kõrgrõhuala kese Venemaale ja selle lääneservas on öö selge taevaga, päev pilverünkadega, aga ka sajuta. Tuul pöördub idakaarde ja päeval pisut tugevneb. Õhutemperatuur on öösel 5 kuni 10, päeval 20 kuni 24 kraadi, tuulele avatud rannikul on jahedam.

Teisipäeval kõrgrõhuala lääneserva mõju väheneb ja Poola poolt läheneva madalrõhuala mõjul areneb päeval pilverünki ning hoovihma võimalus suureneb - esmalt Liivi lahe ääres ja Lõuna-Eestis, õhtu poole võib sajuhooge laialdasemalt olla ja suureneb ka äikeseoht. Puhub mõõdukas ida- ja kagutuul. Soe jääb siiski siiakanti pidama: õhutemperatuur on öösel 8 kuni 13, päeval 13 kuni 19, Põhja-Eestis kuni 23 kraadi.



Kolmapäeva öösel kujuneb Läänemere kohale põhja-lõunasuunaline madalrõhuvöönd, mis päeval liigub Eesti kohale ja vihma võimalus suureneb 50-75 protsendini. Tuul pöördub idakaarest lõunakaarde ja on mõõdukas. Õhutemperatuur on öösel 7 kuni 12, päeval 17 kuni 21 kraadi, sajuhoogude all ja tuulele avatud rannikul on jahedam.



Neljapäeval lisandub madalrõhuvööndi servast veel vihmahooge, läheb ka natuke jahedamaks. Tuul pöördub läänekaarde ja tugevneb. Õhutemperatuur on öösel 7 kuni 12 kraadi. Kui päevaks jõuab üürikeseks jahedam õhumass, siis jääb temperatuur 15 kraadi ümbrusse.



Reede tuleb lääne poolt tugevneva kõrgrõhkkonna korral enamasti sajuta ning võrdlemisi tugeva loode- ja läänetuulega. Õhutemperatuur on öösel 2 kuni 7, päeval 15 kuni 20 kraadi.