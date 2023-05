Suvi on juba lähedal! Algav nädal võib tuua kuni 25 kraadi sooja, aga ka vihma

Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Ennelõunal on tuul nõrk ja muutliku suunaga, pärastlõunal pöördub tuul kirdesse ja itta ning puhub 3–8 m/s. Õhutemperatuur on 18 kuni 23 kraadi.

Ööl vastu esmaspäeva on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub muutliku suunaga tuul 1–6 m/s. Õhutemperatuur on 4 kuni 10 kraadi.

Sünoptik Kairo Kiitsak hoiatas eile Facebookis, et nädala alguses läheneb Eestile Venemaa poolt madalrõhulohk koos niiskema õhuga. Esmaspäeval levivadki vihmahood Ida-Eestist lääne suunas, võimalik on ka äike. Puhub valdavalt põhja- ja kirdetuul 2–7 m/s. Õhutemperatuur on 18 kuni 23 kraadi, rannikul ja sajupilvede all 15 kraadi ümber.