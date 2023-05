Suve algus missugune. Uuel nädalal on jätkuvalt oodata öökülma

Ööl vastu esmaspäeva on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Puhub läänekaare tuul 3-9 m/s. Õhutemperatuur on 5 kuni 11 kraadi.

Homme päeval on vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, rohkem sajuhooge koondub mandri ida- ja kaguserva ning seal on ka äikesevõimalus. Puhub valdavalt lääne- ja loodetuul 4-10, iiliti kuni 14 m/s. Õhutemperatuur on 14 kuni 19, tuulepealsel rannikul kuni 11 kraadi.