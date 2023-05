FOTOD | Pärnu rannas nähti täna ohtlikku vesipüksi

Nimelt on vesipüks tõenäolisem tekkima, kui on soe ja niiske. Lisaks soodustab vesipüksi teket madalrõhkkonna lohk.

Vesipüks on sisuliselt tornaado vee kohal. Eestis on vesipüksid iga-aastased ja tüüpilised saarte läänerannikule, kuid üsna sagedased ka Väinamerel, Liivi ja Soome lahel. Vesipüksihooaeg on augustis ja septembris, kui vesi on soe, aga kohale võivad jõuda üpris külmad õhumassid. Mõnikord võivad tekkida vesipüksiseeriad, mis tähendab, et korraga tekib mitu vesipüksi või tekivad need üksteise järel.