Viimaks ometi! Sünoptik kinnitab, et uuel nädalal läheb ilm soojemaks

Ilmateenistuse nädalaprognoosis on kirjas, et esmaspäevaks kujuneb Läänemere kohale kõrgrõhkkond, samal ajal püsib Venemaa põhjaaladel aktiivsena madalrõhkkond. Kahe rõhuala piirimail on meil nii selget taevast kui pilvelaamu, aga suuremat sadu neist ei tule. Kahe rõhuala surve hoiab läänekaare tuule tugevana ning seda eelkõige päevasel ajal põhjarannikul. Õhutemperatuur on öösel 3 kuni 8 kraadi, mandri sisealadel langeb maapinnal kohati 0 kraadi lähedale, päeval on 15 kuni 18 kraadi, tuulele avatud rannikul on jahedam.



Teisipäeva öö on tagasi tõmbuva kõrgrõhkkonna servas sajuta ja laialdasemalt on selget taevast. Üksnes Eesti põhjaserva võib üksikuid rünksajupilvi jõuda. Päeval läheneb merelt madalrõhulohk, aga sajuhooge jõuab vaid üksikuisse paigusse. Puhub mõõdukas läänekaare tuul. Õhutemperatuur on öösel 4 kuni 9, Lääne-Eesti rannikualadel kuni 11 kraadi, päeval on 18 kuni 23 kraadi, tuulele avatud rannikul on jahedam.



Kolmapäeval liigub üle madalrõhuvöönd ühes lühiajaliste sajuhoogudega. Tuul pöördub läänekaarest loodesse ja põhja ning päeva peale tugevneb. Õhutemperatuur on öösel 6 kuni 11 kraadi, päevaks lisandub jahedust ja termomeetrinäidud jäävad 12 kuni 18 kraadi piiresse.