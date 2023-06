Kuumalaine on tulekul! Uuel nädalal kerkib temperatuur kuni 30 kraadini

Teisipäeva öösel on õhutemperatuur 6-10 kraadi, rannikul kohati kuni 14 kraadi. Päeval 21-26 kraadi, rannikul kuni 16 kraadi.



Alates kolmapäevast hakkab temperatuur veel rohkem tõusma. Kolmapäeva öösel on sooja 8-14 kraadi, päeval ulatub temperatuurinäit kuni 27 kraadini. Rannikul on jahedam - kuni 17 kraadi.



Neljapäeval tekib kõrgrõhualal meie kohal korraks uus kese. Ilm püsib jätkuvalt kuiv ja vaikne. Õhutemperatuur on öösel 8-14 kraadi, päeval 25-29 kraadi. Tuulepealsel rannikul on jahedam.



Reedel kõrgrõhuala aeglaselt laguneb. Öösel on pilvi vähe, päeval vahelduvalt. Ilm on sajuta. Õhutemperatuur on öösel 9-16 kraadi ja päeval 25-30 kraadi, rannikul on jahedam.