Uuel nädalal kerkib temperatuur 31 kraadini, Põhja-Eesti võib vihmast vaid und näha

Ilmateenistuse andmetel on täna päeval Lääne- ja Lõuna-Eestis pilves selgimistega ilm ja sajab vihma, võib olla äikest. Kirde pool on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Õhutemperatuur jääb 23 kuni 29 kraadi vahele, rannikul ja sajupilvede all on temperatuur 17 kuni 20 kraadi.