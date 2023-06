Hõissa, jaanid! Pidupäeval tõotab ilm tulla soe ja kuiv, temperatuur küündib 26 kraadini

Kuigi antud õnnetust võis pidada Raagi sõnul pigem õnnelikuks, sest kogu asi piirdus vaid ehmatusega, muudavad saabuvad pikad pühad teda murelikuks, sest teada on, et Jaanipäeva pidustustelt ei puudu ka alkohol . „Üks asi on see, et veekogude ääres on alkoholi joomine keelatud, mis on kusjuures rannavalvurite jaoks üheks suuremaks murekohaks. Kui aga keegi seda teeb, siis siin kehtib sama reegel, mis autorooli istumisega: purjus sõpra vette ei lasta!“ palub Raag kõikidelt rannakülalistelt.