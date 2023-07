Äikese ja keeristormide oht. Sünoptik hoiatab äärmuslike ilmaolude eest

„3. juuliks [ehk esmaspäevaks] näitavad ilmamudelid Eestile väga tugevaid tuulepuhanguid. Jääme sel ajal aktiivse madalrõhuala vahetusse serva. Samal ajal on liikvel ka äikesepilved, mis põhjustavad tugevaid vihmavalinguid. Äikesepilvede all võivad tuulepuhangud omakorda veel jõulisemad olla, mis lisab omalt poolt ohtlikkust,“ hoiatas Kiitsak täna oma ühismeedia kontol.

Tema sõnul näitab ilmastikunähtuste ekstreemsuse hindamise indeks (EFI), et uue nädala algul on ilm tavapärasest märkimisväärselt ohtlikum või lausa ekstreemne. „Antud mudeli prognoosist on näha, et Eesti kohal küündivad EFI väärtused lausa maksimumini ehk 1-ni, mis on tähelepanuväärne signaal,“ märkis Kiitsak.