Vihmavari kaasa! Uuel nädalal kerkib temperatuur, kuid vihmahood jätkuvad

Ilmateenistuse andmetel lisandub pühapäeval Venemaa kohal püsiva madalrõhkkonna serva mööda kitsas hoovihmade vöönd üle Eesti, on äikesevõimalus ja selle järel päeva peale ilm paraneb. Puhub mõõdukas põhjakaare tuul. Õhutemperatuur on öösel pilvisema taeva korral 11-15 kraadi, Lääne-Eesti rannikualadel kuni 17 kraadi. Päeval on õhutemperatuur 16-22 kraadi.



Uue nädala alguses nihkub lääne poolt kõrgrõhuvööndi Läänemere idarannikule. Öö on selgem ja enamasti sajuta. Esmaspäeval arenevaist pilvedest tuleb mõnes kohas hoog vihma, tuul on nõrk. Õhutemperatuuri miinimum langeb öösel sisemaal paar-kolm kraadi alla 10 kraadi rannikul jääb 15 kraadi piirimaile. Päeval on sooja 16-22 kraadi.



Teisipäeva hoiab kõrgrõhuvöönd suurema sajuta. Kuna see väga jõuline ei ole, siis üksikuid kergeid vihmahooge päevasel ajal siiski välistada ei saa. Tuul on nõrk ja valdavalt idakaarest. Õhutemperatuuri miinimum langeb selgel ööl kuni 6 kraadini, rannikul püsib 15 kraadi lähedal. Päeval tõuseb temperatuur kuni 22 kraadini.



Kolmapäeval eemaldub kõrgrõhuvöönd aeglaselt ida poole. Öö püsib selle mõjul selge ja nõrga idakaare tuulega ja jahe - õhutemperatuur langeb sisemaal 6-7 kraadini, rannikul jääb 15 kraadi ümbrusse. Päeval läheneb merelt madalrõhulohk ja selle survel tõuseb kagutuul tugevamaks. Ilm püsib sajuta, alles õhtul võivad saartele vihmapilved jõuda. Õhutemperatuur on 20-24 kraadi.



Neljapäeval liigub madalrõhulohk üle Eesti ja toob meile tiheda saju. Tuul puhub öösel lõunakaarest, päeval pöördub läänekaarde ja tugevneb. Õhutemperatuur on öösel 10-16 kraadi, päeval on oodata sooja 18-23 kraadi.



Reede ööks eemaldub madalrõhulohk ja sajuhooge on vaid üksikuid. Madalrõhkkond jääb aga ikka Botnia lahe ümbrusse paigale ja selle serva mööda kandub päevaks meile uus ports niiskust. Sajab hoovihma, äike on ka võimalik. Puhub mõõdukas läänekaare tuul. Õhutemperatuur on öösel 8-13 kraadi, rannikul kuni 16 kraadi. Päeval on õhutemperatuur 17-23 kraadi.