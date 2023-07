Sünoptik Kairo Kiitsak: Põlvamaad tuuseldas keeristorm - ühel majal rebiti ära pool katust

Kiitsak postitas ühismeedias vaatlusandmetele ja kohalike infole tuginedes, et Kagu-Eestis on pahandust külvamas keeristorm. Ta jagas oma jälgijaskonnaga pilti ja videot Põlvamaal paiknevast Jaanimõisast, kus on näha õhtuhämaruses metsa tuuseldavat õhukeerist.