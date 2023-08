Läheb soojemaks! Uuel nädalal kerkib temperatuur 25 kraadini

Ilmateenistuse andmetel laieneb pühapäeval läänepoolse madalrõhkkonna serv üle mere ning edela-lõunavoolus jõuavad päeval saartele hoogsajupilved ühes äikesega. Mandril on laialdaselt päikeseline ilm õhtuni, siis suureneb ka Eesti lääne- ja lõunaservas vihma võimalus. Õhk jahtub selgema ööga 10 kraadi ümbrusse, rannikul on kuni 17 kraadi. Päeval tõuseb temperatuur 21-25 kraadini, sajupilvede all langeb veidi alla 20 kraadi.

Uue nädala esmaspäeval liigub üle maa vihmahooge ja on ka äikeseoht, tuul on nõrk. Õhutemperatuuri miinimum jääb öösel 10 kraadi piirimaile, päeval on oodata sooja kuni 24 kraadi.

Teisipäev jätkub madalrõhkkonna servas vihmahoogudega (saju tõenäosus 50-75%, Lääne-Eestis veel kõrgem). Lõunakaare tuul tugevneb. Õhutemperatuur on öösel 10 kraadi piirimail, rannikul üle 15 kraadi, päeval on sooja 19-24 kraadi.

Kolmapäeval koondub madalrõhkkond Rootsi rannikule ja selle serva mööda kandub päeval hoogsadusid ühes äikesega Eesti lääneserva, ida pool on enam päikest ja ilm on südasuviselt palav.

Neljapäeval lisandub madalrõhkkonna serva mööda meile niiskust ja tänastel andmetel on sadu rohke, äikest võib ka olla. Õhk on mõõdukalt soe.

Reedel saab üürikeseks mõjusamaks kõrgrõhuvöönd. Öö on hõrenevate pilvede ja mõõduka läänekaare tuulega. Päeval on mandril vaid üksikute vihmahoogude võimalus, kuid saartele jõuavad juba Kuid Taani väinade kohalt läheneva madalrõhkkonna vihmapilved. Õhutemperatuur on öösel 10-15 kraadi, rannikul kuni 18 kraadi. Päeval on sooja oodata 20-25 kraadi.