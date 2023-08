Sademeid jääb augustikuu keskpaigas vähemaks, aga kuumalainet oodata ei maksa. Sünoptik: tavaline Eesti ilm, ei ole kuum ega külm

Augustikuu toob sünoptiku sõnul esialgu vihma ja äikest, 6.–7. augustil on tõenäoliselt kõige soojemad päevad, aga ka see soojus ei pruugi igale poole jõuda. „Saartel ja Lääne-Eestis tõenäoliselt väga palavaks ei lähe,“ rääkis sünoptik. Vihmahood kestavad järgmise nädala keskpaigani.

Kõige kuivem periood on augustis tõenäoliselt ülejärgmine nädal ehk 14.–20. august, aga sünoptiku hinnangul võib ikkagi kusagil sadada, sest madalrõhkkond on lähedal.

Kuu teine pool on pilvisem. „ Päikeselisi päevi, kus hommikust õhtuni päike särab igal pool ei ole, pigem selline pilvealune kipub olema,“ ütles sünoptik ja lisas, et kuumalainet oodata ei maksa.

Sajab hoovihma ja on äikest

Keskkonnaagentuur kirjutas ühismeedias, et täna päeval on laialdaselt pilves ilm, Ida-Eestis on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma ja on äikest. Õhutemperatuur on 16–24 kraadi, Ida-Eestis võib küündida kuni 26 kraadini.