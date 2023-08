Kairo Kiitsak: sünoptiline olukord on ohtlik. Võimalik, et peale äikesetormi on oodata ka hiidrahet

Ta kirjutas sotsiaalmeedias, et lõunavool kannab pühapäevaks troopilise õhumassi Eesti kohale. „Eeloleval ööl jõuab Läti poolt soe front, suureneb äikeseoht. Ilmamudelite kohaselt on sellega seotud äike, millega võib kaasneda intensiivne sadu, kõige tõenäolisem mandri lõuna- ja kaguservas.“

Ta lisas, et pühapäeva päeval liigub soe front üle Eesti põhja poole. „Eesti läänepoolses osas on veel lühiajaliste, ent tugevate äikesevihmade tõenäosus. Iseasi, kas soojal frondil on veel jaksu äikest põhjustada või mitte. See on kahtlane. Tavaliselt päevasel ajal nende mõju raugeb, pilvede vertikaalne areng on piiratud. Mõni mudel siiski võimaluse annab,“ märkis Kiitsak. Õhutemperatuur tõuseb kuni 31 kraadini. Mõni mudelarvutus pakub Lõuna- ja Kagu-Eestis sooja ülempiiriks isegi kuni 33 kraadi.

Ööl vastu esmaspäeva on oodata tõeliselt troopilist ööd. „Troopiline öö on nähtus, mil temperatuur ei lange 20 kraadist madalamale. Ilmamudelid pakuvad ööseks 20–25 kraadi sooja. Esmaspäeva päev tuleb veel südasuviselt kuum. Soojendava päikese toel tõuseb õhutemperatuur mitmel pool kuni 30 kraadini ja kõrgemalegi. Sooja ülempiiriks pakuvad ilmamudelid kuni 33 kraadi.“

Kiitsak hindas, et sünoptiline olukord on ohtlik. „Läänemere lõunavete kohal süveneb kiiresti madalrõhkkond, mille lohk laieneb üle Skandinaavia ja Baltimaade. Meie jääme pöörise idapoolsesse serva (niinimetatud sooja sektorisse), mis saab olema kohtumispaigaks kahe väga erineva temperatuuriga õhumassidele,“ selgitas ta. „Õhtul läheneb edela, lõuna suunalt külm front. Kuum õhk sunnitakse Eesti kohalt järk-järgult põhja poole taanduma. Külma frondi ees on aga tingimused võimsate äikesepilvede arenguks. Äikesepilvedega võivad kaasneda väga jõulised tuuleiilid (20–25 m/s, mõned mudelid teevad äikesepilvede alla tuulepuhanguid isegi üle 30 m/s). Ohuks on ka enam kui kahesentimeetrise läbimõõduga rahe ja hiidrahe. Hiidrahest räägitakse siis, kui rahe diameeter ulatub vähemalt viiesentimeetrini või üle selle.“