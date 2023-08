Täna öösel on äikeseoht, homme saabub aga väga soe õhumass. Sünoptik: sellist kuumust ei pruugi enam sel suvel tulla

Ilmateenistuse andmetel liigub täna öösel üle Eesti madalrõhulohk, mis toob vihmahooge. On äikeseoht ja intensiivsed sajuhood, samuti võib olla tugevaid tuuleiile. Pilvisema öö korral õhutemperatuur enamasti alla 15 kraadi ei lange.

Keskkonnaagentuuri valvesünoptik ütles Delfile, et hiidrahet tulla ei tohiks, kuid rahet võib siiski oodata. „Tõenäosus, et rahet tuleb, on väga väike, ja kui, siis väga üksikutes kohtades,“ ütles ta.