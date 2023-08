Lõuna-Eestit kimbutab täna tugev äike, välistatud ei ole ka rahe

Keskkonnaagentuuri sünoptiku sõnul on Põhja-Eestis täna madalad pilved, millest õrnalt tibutab. Õhtu poole võivad kõrgemale arenenud pilved tuua intensiivsemad vihmahood, võib tulla ka äikest. Sooja on vaevu 20 kraadi.

Lõuna- ja Ida-Eestis on täna suur äikeseoht. „Ohtlikud äikesepilved Lätis on väga lähedal [Eestile], kui tuul natuke kerkib, siis on õhtul asi hull,“ sõnas sünoptik. Ta viitas sellele, et Lõuna-Eestis on soe õhumass veel alles, ning kui tuul tõuseb, võivad tekkida äike, rahe ning tugevad vihma- ja tuulehood. „Hiidrahe tõenäosus on väike,“ lisas ta.