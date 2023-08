ILMAPROGNOOS | Uus töönädal toob endaga kaasa vihma, äikese ja tugevad tuuled. Temperatuur on aga suviselt soe

Pühapäeva hommik on alanud pilvise taevaga, kuid päeva peale pilvisus hõreneb. Mitmel pool sajab hoovihma, kohti võib olla äikest. Päeva peale ühes pilvkatte hõrenemisega sajuvõimalus väheneb. Puhub lõunakaare tuul 2–7 m/s, pärastlõunal pöördub Lääne-Eestis läänekaarde, õhtul on tuul nõrk ja muutlik. Õhutemperatuur on 18–23°C.

Ööl vastu uut nädalat on muutliku pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma ja tekib udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1–6 m/s, hommikul pöördub idakaarde ja tugevneb 3–8, puhanguti 11 m/s. Õhutemperatuur on 12–18°C.

Töönädala algus toob endaga kaasa sooja, kuid vihmase ilma. Esmaspäeval on pilves, Ida-Eestis selgimistega ilm. Vihmasadu levib Liivi lahe ümbrusest ja saartelt põhja-kirde suunas üle maa, on äikest. Kohati on sadu intensiivne. Puhub ida- ja kagutuul, saartel ka kirdetuul tugevneb 6–12, puhanguti 15, rannikul kuni 18 m/s, pärastlõunal pöördub saartelt järk-järgult loodesse ja läände ning tugevneb veelgi 9–15, puhanguti kuni 23 m/s. Õhutemperatuur on 17–24°C.

Ööl vastu teisipäeva on pilves selgimistega ilm. Öö hakul sajab peamiselt Põhja- ja Ida-Eestis vihma, on äikeseoht, pärast keskööd on kohatisi vihmahooge. Tuul pöördub kõikjal järk-järgult läände- ja loodesse 5–11, puhanguti 15, rannikul 9–14, puhanguti kuni 21 m/s, pärast keskööd saartelt alates nõrgeneb. Õhutemperatuur on 12–17°C.

Teisipäeva päeval on pilves selgimistega ilm. Kohati sajab hoovihma. Õhtul pilvisus ja sajuhood hõrenevad. Puhub valdavalt läänekaare tuul 3-9 m/s. Õhutemperatuur on 18–22°C.

Ööl vastu kolmapäeva on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Hommiku poole võib kohati hoovihma sadada. Öö hakul puhub muutliku suunaga tuul 1–7 m/s, pärast keskööd pöördub järk-järgult idakaarde ja tugevneb hommikuks 3–9, rannikul puhanguti 12 m/s. Õhutemperatuur on 10–14, rannikul kuni 17°C.

Kolmapäev toob kaasa südasuvised temperatuurid. On vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma ja on äikest, sadu võib olla intensiivne. Puhub ida- ja kagutuul 5–11, puhanguti kuni 15 m/s. Õhutemperatuur on 19–24°C.