Ilmateenistus hoiatab: täna on oodata tugevat tuult ja rohkelt vihma

Teisipäeva öösel kaugeneb madalrõhkkond Soome suunas ja selle järel on meil veel vihmahooge. Päeval moodustub Baltimaade kohale nõrk kõrgrõhuväli, mis tuult rahustab. Kohati võib hoovihma sadada, õhtuks sajuvõimalus väheneb. Õhutemperatuur on öösel 12-17 kraadi, päeval kuni 22 kraadi. Kolmapäeval liigub tänaste arvutuste kohaselt uus madalrõhkkond Poolast Läänemere keskosa kohale ja selle serva mööda lisandub meile lõunakaarest soojemat ja niiskemat õhku. Öösel kõrgrõhuala mõju väheneb, ent selle toel on öö esimene pool olulise sajuta, hommiku poole võib kohati hoovihma tulla. Päeval on juba hoovihma- ja äikese võimalus suur. Sajuhood võivad olla kohati intensiivsed. Õhutemperatuur on öösel 10-14, rannikul kuni 17 kraadi, päeval kuni 24 kraadi.

Neljapäeva öösel liigub madalrõhkkond üle Ahvenamaa ja piki Botnia lahte edasi põhja suunas ja selle serv laieneb üha enam Eesti kohale. Öösel sajab mitmel pool hoovihma, on äikest, sadu võib olla kohati intensiivne. Päeval liigub aeglaselt täituv pööris Skandinaavia põhjaosa kohale. Hoovihma- ja äikese võimalus on Eestis suur. Pärastlõunal Lääne-Eesti saartelt alates sajuvõimalus väheneb, õhurõhk tõuseb. Õhutemperatuur on öösel 17-20 kraadi, päeval 18-23 kraadi.



Reedel sirutub lõuna poolt üle Baltimaade kõrgrõhuhari, kuid selle mõju pole nii tugev, et pilverünkade arengut takistada. Nii öösel kui ka päeval võib kohati hoovihma sadada. Puhub mõõdukalt tugev edela- ja läänetuul. Õhutemperatuur on öösel 13-18 kraadi, päeval 17-21 kraadi.



Laupäeval püsib kõrgrõhuala Baltimaade kohal. Lokaalsed vihmahood ei ole välistatud. Tuul on rahulik. Õhutemperatuur on öösel 8-13, rannikul kuni 16 kraadi, päeval 17-21 kraadi.