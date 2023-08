Sünoptik hoiatab: mitmel pool müristab äike, õhtul ei ole välistatud ka rahe

Keskkonnaagentuur hoiatas ühismeedias, et tänasest suureneb intensiivsete äikeste tõenäosus, võib tulla ka rahet ning on oht tuulepuhanguteks üle 25 meetri sekundis.

„Hetkeseisuga on äikesed rohkem Ida-Eesti kohal ja seal on ka kõige intensiivsemad sajud hetkel. Küll ei ole tugevaid tuulepuhanguid seal all täheldatud ega rahet, et lihtsalt on sadu tugev ja on äikest,“ märkis ta Delfile.