ILMATEADE | Öösel tõusis taas tuul ja oodata võib ka äikest. Päästeamet soovitab panna kinni või varju kõik lenduvad esemed

Mitmel pool sajab hoovihma ja kohati võib olla äikest. Puhub edela- ja läänetuul 7-13, puhanguti kuni 20, saartel ja rannikul 13-19, puhanguti 25 m/s, põhjarannikul kuni 22, puhanguti kuni 30 m/s, õhtul pöördub loodesse. Õhutemperatuur on üheksa kuni 13 kraadi.

Neljapäeva hommikul ja õhtul võib kohati äikest olla, tõenäosus on suurem Põhja-Eestis.

Suurte tuultega väldi kütmist – korsten võib tugeva tuule tõttu tagurpidi käima hakata, st et kui tuul on väga suur võib see kaaluda üle korstna tavapärase tõmbe. Sügistormidega võimalikult mugavalt hakkama saamiseks varu koju seitsme päeva söögi- ja joogivaru ning alternatiivne söögitegemise vahend. Parima nimekirja koduste kriisivarude tarbeks leiad siit: Koduste varude meelespea.