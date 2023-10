ILMATEADE | Tormituuled puhuvad üle Eesti ka nädalavahetusel

Sünoptik Kairo Kiitsak kirjutas ühismeedias, et rünksajupilvede kiire areng on alanud. Pilved liiguvad loodest kagusse ja põhjustavad vihma- ja rahehooge, tugevaid tuulepuhanguid ning äikest.

Nädalavahetusel on oodata tugevat tuult ja sadu

Päev tuleb hoovihmade ja tugeva edelatuulega, sisemaal on puhanguid 20, rannikul 23, õhtul üle 25 m/s. Üürikeseks jõuab soojem õhumass, temperatuur on öösel 7-11 kraadi ja hommikuks tõuseb veelgi, päeval jääb temperatuur 12-16 kraadi vahele, pärastlõunal ilm jaheneb.



Pühapäeval kaugeneb madalrõhkkond Karjala poole ning selle servas on vihmahooge öösel hõredamalt, päeval laialdaselt. Edela- ja läänetuul on tormine, sisemaal on puhanguid üle 20, rannikul 25, vastu Läänemerd ja Soome lahel kuni 30 m/s, pärastlõunal tõmbub tuul vaikselt tagasi ning lääne poolt alates pöördub loodesse. Õhutemperatuur on ööpäeva vältel 7-11 kraadi.