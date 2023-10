ILMATEADE | Suur libeduseoht ja öised miinuskraadid: mida toob järgmine nädal?

Ilmateenistuse kohaselt võib homme madalrõhkkonna servas olla üksikuid vihmasabinaid, tuul vaibub ning on valdavalt põhjakaarest. Öösel on õhutemperatuur nullist kuue kraadini, päeval 5-9 kraadi.

Teisipäeval laieneb Skandinaavia põhjaaladelt kõrgrõhkkonna serv Läänemere äärde ning suuremat sadu pole oodata, kuid üksikutes paikades võib veidi vihma tulla. Öösel on kraade ühest kuueni ning kui taevas selgineb, langeb veidi alla 0 kraadi. Päeval on temperatuur 3-8 kraadi.

Kolmapäeval liigub kõrgrõhuala Soome kohale ja ilm on valdavalt sajuta. Samal ajal laieneb Läänemerele madalrõhkkonna serv ning selle survel tugevneb päeval kagu- ja idatuul. Õhutemperatuur võib öösel langeda miinus viie kraadini, päeval tõuseb maksimaalselt viie kraadini.

Neljapäeval jääme kahe rõhuala piirimaile: Soome kohal püsib kõrgrõhuala, Läänemerelt püsib madalrõhkkonna serv. Kõrgrõhkkonna serva mööda idakaarest saabuv õhumass on jahe, niiskust on vähe ning suuremat sadu ei tule. Üksnes Soome lahe ääres on laheefektist tingitult lörtsi- ja vihmahoogude võimalus. Puhub tugev ida- ja kagutuul. Õhutemperatuur langeb öösel -1 kuni -5 kraadini, rannikul jääb nulli lähedale. Päeval tõuseb napilt üle nulli, rannikul kuni nelja kraadini.