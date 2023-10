Transpordiamet hoiatab: algab lumesadu, teedel on libeduseoht

Täna õhtul sajab mandri lõunaosas mitmel pool lund, sadu levib öösel edasi Kesk-Eesti poole. Liivi lahe piirkonnas ja Saaremaal sajab ka vihma ning lörtsi. Tee- ja õhutemperatuur on 0-kraadi juures või miinuspoolel.

Sajualas on teedel libeduse oht, mis püsib hommikuni.

Reedel laieneb Kesk-Euroopast madalrõhuala serv üle Läänemere ja Soome lahe ning toob meile kerget lund, saartele ja Eesti lõunaossa ka lörtsi ja vihma. Ida- ja kagutuul on võrdlemisi tugev, ulatub puhanguti 14 meetrini sekundis. Õhutemperatuur on öösel 0 ja -3 kraadi vahel, tuulele avatud rannikul kuni 3 kraadi, päevane temperatuur on -1 ja 1 kraadi vahel, vaid saartel tõuseb kuni 3 kraadini.