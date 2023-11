Uuel nädalal erakordsed soojakraadid pigem püsivad, kuid vihmast ei pääse

Laupäeval, 4. novembril püsib õhutemperatuur öösel 3 kuni 9 ning päeval 6 kuni 11 kraadi vahel. Küll aga on öösel kagutuule puhanguid rannikul kuni 21 m/s, päeva peale tõuseb lõuna- ja kagutuul Lääne-Eesti rannikualadel 25, Liivi lahe ümbruses 28 m/s, sisemaal on puhanguid 15, pärastlõunal mandri lääneosas kuni 21 m/s. Sooja ilma puhul ei pääse aga vihmast. Vihmasadu levib öösel saartelt üle maa, päeval sajab hoovohma. Õhtuks peaks sajuhood harvenema.

Pühapäeval, 5. novembril madalrõhkkond veidi nõrgeneb ja vihma võib tulla vaid üksikuis paigus ja siiski pigem vähe. Lõuna- ja kagutuul on öö hakul veel väga tugev, ulatub puhanguti 16, saartel 20 m/s, pärast keskööd tasapisi nõrgeneb ja päev on mandril pigem rahulik. Õhutemperatuurid jäävad öösel 0 kuni 5 kraadi vahele ja päeval 5 kuni 9 kraadi vahele.

Esmaspäeval, 6. novembril ulatub üle Läänemere ja Eesti madalrõhuvöönd. Tihedamat vihma on oodata öösel Lääne-Eestis, päeval ka idapoolsetes maakondades. Puhub mõõdukas idakaare tuul ja soojakraadid jäävad 4 kuni 9 kraadi vahele.

Neljapäeval, 9. novembril madalrõhuvöönd nõrgeneb, kuid õhumass on jätkuvalt niiske ja vihma tõenäosus suur. Tuul on sisemaal nõrk ja rannikul mõõdukas. Küll aga jõuab meieni siiski veidi jahedamat õhku ja temperatuur on öösel 0 kuni 5 kraadi vahel, päeval tuleb sooja 5 kuni 8 kraadi.