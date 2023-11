FOTOD | Nädalavahetus tuleb lumine, õhutemperatuur võib langeda -15 kraadini

Kairo Kiitsak kirjutas ühsimeedias, et ilmaolud varieeruvad piirkonniti väga drastiliselt. „Tartus sadas ööga maha paks lumevaip, vähemalt 20 cm lund. Lumi on raske ja vett täis - esineb märja lume ladestust. Lund jagus ka mujale Lõuna-Eestisse. Lääne- ja Loode-Eestis on samuti tihe sadu hommikuks lumeks üle läinud,“ märkis Kiitsak.

Õhutemperatuur on -1 kuni -6 kraadi, öösel on idapoolsetes maakondades ka selgemat taevast ja siis langeb temperatuur -10 kraadini, saarte rannikul kõigub temperatuur 0 kraadi lähedal.

Pühapäeval madalrõhkkond nõrgeneb, aga ulatub põhjaservaga veel Eestini. Lumehooge on hõredamalt ja harvem ning sajuhulk on enamasti väike.

Tuul puhub kirdest ja idast ning on sisemaal mõõdukas, rannikul puhanguti pisut tugevam. Põhjakaarest tuleb külma lisaks. Õhutemperatuur on öösel -5 kuni -10 kraadi, selgineva taeva all langeb -15 kraadini, päeval on õhutemperatuur -2 kuni -7 kraadi.