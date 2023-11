FOTOD | Transpordiamet hoiatab: kõrvalteedel on teeolud väga keerulised

Riigiteede hooldajad on väljas täies koosseisus, et teid puhastada, ent liiklejatel tuleb arvestada, et kõrvalteedel läheb sellega pideva lumesaju tõttu kauem aega.

Transpordiamet soovitab võimalusel sõidud edasi lükata, kui selleks on vähegi võimalust. Liiklejatel palutakse arvestada, et talvised teeolud on muutlikud ning teekonda planeerides tuleb varuda rohkem aega, vajadusel vähendada sõidukiirust, vältida ohtlikke manöövreid ja hoida pikivahet. Kindlasti ei ole lubatud maksimaalne kiirus sobilik talviste teeoludega liiklemiseks.

Lisainfot teeolude kohta tasub enne teele asumist vaadata siit.

Keskkonnaagentuuri sünoptikute andmetel sadas möödunud ööl lund juurde 2–5 cm, idapoolsetes maakondades 8–14 cm, Lääne-Virumaal kuni 20 cm ja tuiskas.

Aeg-ajalt sajab lund, tihedam on sadu Hiiu-, Lääne-, Harju- ja Raplamaal ning ka Järvamaa põhjaosas ning Virumaa lääneosas. Põhja-Eestis tuiskab. Lisanduva lume hulk on 2–5 cm ringis, põhjapoolsetes maakondades kuni 7 cm. Õhtu poole sajuhood hõrenevad ja muutuvad harvemaks. Puhub läänekaare tuul 2–7, põhjarannikul valdavalt kirdetuul 6–11, puhanguti 16 m/s, pärastlõunal pöördub idakaarde ja nõrgeneb. Õhutemperatuur on -1 kuni -5 kraadi.

Õhtul sajab mõnes kohas veidi lund. Puhub nõrk lõunakaare tuul. Õhutemperatuur langeb.

Kõige operatiivsemat ilmainfot saab vaadata keskkonnaagentuuri lehelt.