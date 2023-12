ILMATEADE | Oodata on külmakraade ja lumesadu, teedel püsib libeduseoht

Keskkonnaagentuuri ilmaprognoosi järgi tõuseb pühapäeval õhurõhk, aga Eesti jääb veel servaga madalrõhuvälja. Kohati sajab kerget lund. Arktiliste alade poolt lisandub külma ja õhutemperatuur langeb öösel -6..-11 kraadini, mõnes kohas -15 kraadini. Päeval varieerub temperatuur -5..-10 kraadi piires, vaid saarte rannikul on paar-kolm kraadi pehmem.

Esmaspäeval ja teisipäeval jätkub õhurõhu aeglane tõus, aga kohati sajab ikka kerget lund. Suurem lumesaju võimalus on saartel ja rannikul, ent sajuhulk kujuneb sealgi väga väikeseks. Tuul on nõrk. Õhumass on arktiliselt külm ja temperatuur langeb öösiti -10 kuni -15 kraadini, mandril võib selgema taeva korral õhk kuni -20 kraadini jahtuda. Päeval on õhusooja -7 kuni -12 kraadi, tuulele avatud rannikul jääb temperatuur ööpäevaringselt -5 kraadi ümbrusse.

Kolmapäevaks tugevneb kõrgrõhuala ja ilm on suurema sajuta, üksikuis paigus pole siiski välistatud kerge lumi. Arktiline külm taandub Venemaa kohale ja meil tõmbub külm veidi tagasi. Õhutemperatuur on öösel -7 kuni -12 kraadi, kohati kuni -15 kraadi. Päeval on temperatuur -5 kuni -10 kraadi.

Neljapäeval koondub kõrgrõhuala Venemaa kohale ja selle lääneserv katab Eestit. Samal ajal laieneb Läänemere äärde madalrõhkkonna serv. Kahe rõhuala piirimail tugevneb lõunakaare tuul. Kohati sajab lund, meremõjuga rannikul võib tulla alla ka lörtsi. Õhutemperatuur on öösel -7 kuni -12 kraadi, kohati -15 kraadi. Päeval ulatub temperatuur -3 kraadist saarte rannikul -5 kuni -10 kraadini sisemaal.

Reedel püsib Venemaa kohal võimas kõrgrõhuala, Läänemerele laieneb aga jõuliselt aktiivse madalrõhkkonna serv. Kahe rõhuala piirimail paisub kagutuul väga tugevaks. Ei saa veel kindel olla, kas tihedama lumesaju piir jääb veel mere kohale või laieneb Eestini. Ilm on külm, õhutemperatuur on öösel -7 kuni -12 kraadi, kohati kuni -15 kraadi., Päeval tuleb külma -1 kuni -3 kraadi saartel ja läänerannikul, -6 kuni -10 kraadi mandri sisealadel.