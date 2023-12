Transpordiamet hoiatab: teedel püsib libeduseoht. Üle Eesti sajab lund ja lörtsi

Keskkonnaagentuur kirjutas ühismeedias, et kolmapäeval tuleb täituv madalrõhkkond Eesti kohale. Eeloleval ööl on pilves ilm. Laidaldaselt sajab lund, paiguti sekka ka lörtsi. Sadu on mitmel pool tihe. Hiiumaal ja mandri looderannikul kohati tuiskab. Paiguti on jäidet. Ida-Eestis puhub idakaare, hommikul kagu- ja lõunatuul 1-7, Lääne-Eestis põhjakaare tuul 3-9, rannikul puhanguti kuni 14 m/s. Õhutemperatuur jääb -3 ja 1 kraadi vahele.