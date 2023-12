Pikalt kohevat lumevaipa nautida ei saa. Peagi kisub ilm taas sulale

Sarnaselt eelmistele päevadele määrab ka sel nädalal ilma tsüklonaalne tegevus, ilm on sademete poolest rikas, teatas keskkonnaagentuur.

Reedel vaid plusskraadid

Täna liigub madalrõhkkond piki Eesti-Läti piiri aegamisi ida suunas. Selle mõjul on valdavalt pilves ilm. Mitmel pool sajab lund, saartel ja Lõuna-Eestis ka lörtsi ja kohati vihma, on jäidet.

Õhtupoolikul sadu hõreneb ja pilvkattes on selgimisi. Puhub ida- ja kirdetuul 4-9, Lääne-Eesti saartel ka edela- ja läänetuul puhanguti kuni 11 m/s, pärastlõunal saartelt alates pöördub tuul põhja ja loodesse ning nõrgeneb järk-järgult. Õhutemperatuur on -3 kuni 2 kraadi.

Homme päeval on pilves selgimistega, saartel muutliku pilvisusega ilm. Ennelõunal sajab mitmel pool lund, saartel ka lörtsi, pärastlõunal sajud vähenevad. Paiguti tuiskab. Puhub valdavalt lääne- ja edelatuul 2-7, puhanguti kuni 11, saartel ja Liivi lahel ennelõunal kuni 15 m/s. Õhutemperatuur on -4 kuni 1 kraadi, saartel kuni 3 kraadi. Õhtul tekib mitmel pool jäidet. Teedel on libeduseoht.