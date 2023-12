Läheb järsult külmaks! Uue aasta hakul võib temperatuur langeda -20 kraadini ja madalamalegi

Uue aasta alguseks võivad termomeetrinäidud langeda -20 kraadini ja sellest madalamalegi. Eriti külmaks muutub ilm Skandinaavias, Soomes ja Loode-Venemaal, kus termomeetrinäidud langevad -25 kuni -35 kraadini, paiguti ehk isegi -40 kraadi ümbrusse.

Selle külma muudab eriti karmiks tugevnev idakaare tuul.

Keskkonnaagentuuri nädalaprognoosist nähtub, et kui veel homme ja ülehomme on päeval temperatuur napilt plusspoolel, siis pühapäeval olukord muutub. Madalrõhkkond kaugeneb ja selle järel sajab kerget lund, öö hakul Lõuna-Eestis veel ka lörtsi ja vihma. Põhjakaare tuul on mõõdukas, Soome lahe ääres tugev.

Õhutemperatuur langeb ja hommikul on kuni 7 miinuskraadi. Päeval on tõusva õhurõhu foonil üksikuid kergeid lumehooge. Põhjakaare tuul tasapisi nõrgeneb. Õhutemperatuur pigem vähehaaval langeb ja õhtul on temperatuur läänepoolsetes maakondades -5 kraadi kandis ning ida pool -10 kraadi ümber.

Uusaastöö on üksikute lumehoogudega ja talviselt külm – aastavahetusel on õhutemperatuur -6 kuni -11 kraadi, idapoolsetes maakondades kuni -15 kraadi, kõledamaks muudab enesetunde ka tugevnev kagutuul.

1. jaanuari päeval laieneb üle mere madalrõhkkonna serv ja avaldab tugevat survet ning kagutuul paisub tugevaks. Pärastlõunal jõuab saartele lumesadu ja tekitab tuisku. Jätkub õhutemperatuuri langus.

2. jaanuaril on madalrõhkkonna prognoositav trajektoor muutunud ning Läänemere lõunavete poole liikudes jääb Eesti selle külmemasse kirdeserva. Surve rõhuväljale on aga jõuline, mis tõstab meil idatuule väga valjuks. Lumehooge on kohati. Õhutemperatuur jääb saartel -10 kraadi, mandril laialdaselt -15 kraadi ümbrusse, idapoolsetes maakondades langeb alla -20 kraadi.

Järgneval päeval liigub madalrõhkkond Leedu poole ja selle põhjaservas sajab meil mõnes kohas kerget lund. Lisandub arktilist külma, õhutemperatuur langeb laialdaselt -15 kuni -20 kraadini, idapoolsetes maakondades madalamalegi. Külma muudab eriti karmiks jõuline kirdetuul.