ILMATEADE | Uue aasta esimene nädal toob –25kraadise talveilma

Uue aasta esimene päev on põhjarannikul kergete lumehoogudega, sisemaal enamasti sajuta. Merele laienev madalrõhkkonna serv survestab rõhuvälja, mis tõstab ida- ja kirdetuult järjest tugevamaks ning see suurendab külmatunnet. Õhutemperatuur on –8..–13 kraadi, õhtuks langeb idapoolsetes maakondades alla –15 kraadi.