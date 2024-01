Keskkonnaagentuuri valvesünoptik sõnas Delfile, et varahommikul mõõdeti näiteks Narvas –27,7 kraadi. Kella 9–10 paiku oli temperatuur Ida-Virumaal –25 kraadi kandis, aga päeva peale tõuseb. Mujal Eestis on näit praegugi juba veidi kõrgem.

Valvesünoptik lisas, et külm hakkab vaikselt taanduma. Võrdluseks: eile oli näiteks Ida-Virumaal kohati –29 kraadi külma. See on ka antud talve külmarekord, mis vähemasti lähiajal ilmselt ei purune.