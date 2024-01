Keskkonnaagentuuri sünoptik Taimi Paljak räägib Delfile, et pärast praegust pakaselainet, s.t pärast käesolevat pühapäeva, annab tooni mõõdukas talvekülm. See tähendab, et päeval kerkib õhutemperatuur juba kõikjal -10-kraadist kõrgemale.