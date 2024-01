ILMATEADE | Tuisk kogub hoogu, libedate teede oht varitseb vähemalt nädala lõpuni

Kolmapäevane ilm on pilves selgimistega. Paljudes kohtades sajab lund ja tuiskab, pärastlõunal lääne poolt alates sadu harveneb. Seejärel jõuab merelt saartele uusi lumehooge, mis liiguvad mandrile. Puhub lõuna- ja kagutuul, lääne poolt alates pöördub tuul järk-järgult edelasse 5-12 m/s, rannikul puhanguti kuni 17 m/s, pärastlõunal saartel kuni 20 m/s. Õhutemperatuur ulatub -2 kuni -8 kraadini, rannikul on paiguti kuni 0 kraadi.

Ööl vastu neljapäeva valitseb muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool on lumehooge ja tuiskab. Puhub edela- ja läänetuul 5-9 m/s, puhanguti 14 m/s, saartel ja rannikul 8-15 m/s, puhanguti 20 m/s. Hommikuks tuul sisemaal nõrgeneb. Õhutemperatuur on -3 kuni -9 kraadi, kohati kuni -12 kraadi, saarte rannikul on õhusooja paiguti 0 kraadi.

Neljapäeval on muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool on lumehooge ja tuiskab. Puhub lääne- ja edelatuul 4-10 m/s, puhanguti 15 m/s, Lääne-Eesti saartel ja rannikul 8-14 m/s, puhanguti kuni 19 m/s. Pärastlõunal pöördub tuul saartelt alates läänekaarde, õhtupoole Lääne-Eestis ka põhjakaarde ja nõrgeneb. Õhutemperatuur on 0 kuni -6 kraadi, õhtul kohati -10 kraadi.

Ööl vastu reedet valitseb pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab lund. Tuul on muutliku suunaga 1-7 m/s, hommikul Liivi lahe ümbruses puhub põhjakaare tuul kuni 10 m/s. Õhutemperatuur küündib -11 kuni -17 kraadini, sisemaal kohati kuni -20 kraadini, saartel ja Lõuna-Eestis on temperatuur -5 kuni -11 kraadi.

Reedel on ilm pilvine. Kohati sajab lund. Puhub valdavalt põhjakaare tuul 3-8 m/s, Liivi lahe ümbruses puhanguti 12 m/s. Õhutemperatuur on -4 kuni -11 kraadi, kohati kuni -13 kraadi.

Ööl vastu laupäeva on ilm pilves selgimistega ja olulise sajuta. Tuul on muutliku suunaga 1-6 m/s, pärast keskööd Lääne-Eestist alates tugevneb edela- ja lõunatuul 4-10 m/s, hommikul Lääne-Eesti saartel puhanguti kuni 15 m/s. Temperatuur ulatub -12 kuni -18 kraadini, sisemaal kohati kuni -22 kraadini, saartel -5 kuni -11 kraadini.