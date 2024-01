ILMATEADE | Öösel on oodata kuni -25 kraadi, homme päeval sajab aeg-ajalt lund ja tuiskab

Sünoptik Kairo Kiitsaku sõnul tuleb eelolev ööl mitmel pool karge ning hommikul hakkab õhutemperatuur tõusma. „Uuel nädalal on oodata temperatuuri plussi ja miinuse vahet pendeldamist, tugevat tuult ja sademeid lume, lörtsi ja vihmana,“ kirjutas Kiitsak sotsiaalmeedias ja lisas, et oodata on ka tuisku ning liiklusolud muutuvad keeruliseks. „Ilm nagu Ameerika mägedes,“ ütles Kiitsak.

Keskkonnaagentuuri andmetel põhjustavad täna rünksajupilved Lääne- ja Lõuna-Eestis paiguti tihedat lumesadu. Need pilved liiguvad aeglaselt ida-kagu suunas. Eesti põhja- ja kirdeosas särab samal ajal päike.

Eeloleval ööl tugevneb Baltimaade kohal kõrgrõhuhari, mida hakkab hommikul lääne poolt survestama aktiivse madalrõhkkonna idaserv. Öösel on pilves selgimistega ilm ning kohati võib sadada nõrka lund, mõnel pool on udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 m/s, pärast keskööd pöördub lõunasse ja tugevneb hommikuks 3-9, saartel ja ranniku puhanguti kuni 14 m/s. Õhutemperatuur on -12..-20, kohati langeb kuni -25°C-ni ja madalamale, saarte rannikul on kuni -3°C, hommikuks temperatuur tõuseb.

Homme päeval on pilves selgimistega ilm, ajuti sajab lund ja tuiskab. Saartel sajab ka lörtsi ja vihma, on jäidet. Puhub lõunatuul 4-10, puhanguti 13, saartel ja rannikul 9-15, puhanguti kuni 21 m/s. Õhutemperatuur tõuseb õhtuks -1..-6, saartel ja läänerannikul 0..+2°C-ni.

Teed on libedad

Transpordiameti teatel on täna pärastlõunal teekatted põhi- ja tugimaanteedel soolaniisked või sõidujälgede vahel lumised. Lõiguti on teedel jäisemaid lõike, Lääne-Virumaal piirab paiguti nähtavust udu. Teedel on libedust.