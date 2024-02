ILMATEADE | Libeduseoht! Täna õhtul märjad teepinnad jäätuvad

Eeloleval ööl (18.02) eemaldub madalrõhkkond üle Valge mere kirde suunas ja selle järel tugevneb meil kõrgrõhuharja mõju. Pilvisus kõikjal hõreneb ja ilm on peamiselt sajuta. Puhub loodetuul 5-12, saartel ja rannikul puhanguti kuni 18 m/s, hommikuks nõrgeneb veidi ja pöördub sisemaal läände. Õhutemperatuur on -1..-7, saarte rannikul kohati 0°C. Teed on libedad.

Päeval on Eesti kohal kõrgrõhuhari. Ilm tuleb selge või vähese pilvisusega, ent sajuta. Puhub läänekaare tuul 3-9, puhanguti 12, ennelõunal põhjarannikul kuni 15 m/s, õhtul nõrgeneb. Õhutemperatuur on -2..+1, Lääne-Eestis kuni +3°C, õhtupoolikul langeb kiiresti.

Kolmandiku võrra rohkem liiklusõnnetusi

Libeduse käes on kannatanud ka jalakäijad – tänavu on õnnetustega seotud kahjusid registreeritud 200, nendest 40% on kukkumised, millest omakorda pooled on seotud libedusega, selgitas Lepvalts õnnetuste põhjuseid. „Kõige sagedasemad on ikka tänaval libastumised,“ lisas ta. Omajagu õnnetusi juhtub inimestega ka siis, kui nad parasjagu autosse istuvad või sealt välja astuvad – libedale astudes kukutakse päris sageli, nentis Lepvalts.