ILMAPROGNOOS | Saabuv nädal toob kevadehõngu, autojuhte hoiatatakse teedele langenud puude eest

Pühapäeva päev on tõusva õhurõhu foonil olulise sajuta ja ka selgema taevaga. Lõuna- ja kagutuul on mõõdukas, saartel võrdlemisi tugev. Päeval võib Lääne-Eesti saartel ja mandri kaguservas vihma sadada. Puhub kagu- ja lõunatuul 3-9 m/s, Lääne-Eesti rannikualadel 5-11 m/s, puhanguti kuni 16 m/s, vastu õhtut tuul nõrgeneb. Paiguti on udu. Õhutemperatuur tõuseb 3 kuni 8 kraadini.

Hommikul on teeolud põhi- ja tugimaanteedel erinevad. Eesti põhjaosas on sõidutingimused rahuldavad, teekatted märjad või niisked. Mandri lääne- ja lõunaosas on teetemperatuur miinuspoolel, niisked teepinnad on härmatisega kaetud ning teedel on libeduseoht. Öösel puhanguti tugevalt puhunud tuul on teedele langetanud oksi ja puid.

Esmaspäeval (26.02) katab Skandinaaviat ja Läänemerd madalrõhuala ja selle servas sajab meil öösel ja hommikul vihma ja lörtsi, päeval tibutab üksikuis paigus veidi vihma. Puhub mõõdukas lõunakaare tuul. Õhutemperatuur on öösel -1 kuni 3 kraadi, päeval 3 kuni 8 kraadi.

Teisipäeval (27.02) tugevneb kõrgema rõhuga vöönd. Saabuvas õhumassis on niiskust vähem ja ilm on olulise sajuta. Tuul on mõõdukas ning puhub läänest ja edelast. Õhutemperatuur on öösel -2 kuni 2 kraadi, päeval ulatub temperatuur 0 kuni 5 kraadini.

Kolmapäeva (28.02) öö on kõrgrõhuharja mõjul sajuta ja laiguti ka selgema taevaga. Lõuna- ja kagutuul on võrdlemisi nõrk. Õhutemperatuur langeb 0 kuni -4 kraadini. Päeval läheneb lõuna poolt madalrõhulohk. Lisandub pilvi ning siin-seal sajab vihma. Puhub mõõdukas kagu- ja idatuul. Õhutemperatuur tõuseb 3 kuni 5 kraadini, Lõuna-Eestis 8 kraadini.

Neljapäeval (29.02) liigub väike madalrõhkkond piki Läänemerd Soome ja selle vahetus läheduses sajab meil hooti vihma, sekka ka lörtsi. Puhub mõõdukas lõunakaare tuul. Õhutemperatuur on öösel -1 kuni 4 kraadi, päeval tõuseb 3 kuni 7 kraadini, Lõuna-Eestis kuni 10 kraadini.

Reedel (1.03) madalrõhkkond kaugeneb ja tõusva õhurõhu foonil on saju võimalus väiksem. Tuul puhub edelast, päeval lõunakaarest ja on siis võrdlemisi nõrk. Õhutemperatuur on öösel -2 kuni 2 kraadi, päeval 0 kuni 4 kraadi.