ILMAPROGNOOS | Tuleval nädalal õhutemperatuur langeb, kuu teine pool peaks tulema soojem

Ilmateenistuse andmetel algab täna õhtul jaheduse sissetung ning õhutemperatuur langeb alla 0 kraadi. Esmaspäeval (4.03) ulatub madalrõhkkonna serv ikka Läänemerele. Idapoolne kõrgrõhuala küll nõrgeneb, aga samal ajal tugevneb Skandinaavia ja Soome põhjaalade kohal uus külma õhuga kõrgrõhuala. Nende kahe rõhuala vahel püsib meie ilm sajuta ja ka selget taevast on laialdaselt. Puhub mõõdukas idakaare tuul. Pisut jahedamas õhumassis on öine õhutemperatuur –1 kuni –5 kraadi, päeval +1 kuni +6 kraadi.

Reedel (8.03) saab taas ülekaalu kogu Põhja-Euroopat kattev kõrgrõhuala ja selle servas püsib meie ilm sajuta. Kui aga lõuna poolt suudab madalrõhuala oma serva üle Leedu ja Läti sirutada, siis võib ka meile lumepilvi jõuda. Ida ja kirdetuul on mõõdukas. Põhjakaarest lisandub külma ja kui taevas pilves on, siis on öine õhutemperatuur –1 kuni –6 kraadi, selgema taeva all langeb madalamale, päeval piirdub –1 kuni +2 kraadiga.