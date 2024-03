FOTOD | Plusskraadid pöördusid ja talv saabus Tallinna tagasi, teed muutuvad väga libedaks

Esmaspäeval taandub madalrõhkkond lõuna poole ning Skandinaavia kohalt laieneb kõrgrõhuala üle Soome lahe. Kahe rõhuala piirimail on öö hakul kirdetuul veel väga tugev, pärast keskööd pikkamööda nõrgeneb. Sajab lund ja lörtsi, väiksem on saju võimalus Põhja-Eestis. Õhutemperatuur on -1 kuni -7 kraadi. Päev on põhja pool selgema taevaga ja sajuta. Lõuna-Eesti on pilvine ja kohati sajab ka nõrka lund. Kirde- ja idatuul on mõõdukalt tugev. Külma on -2 kuni 3 kraadi.