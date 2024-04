FOTOD | Purunes märtsi soojarekord. Valgas tõusis näit üle 21 kraadi

„Nii kõrget õhutemperatuuri pole märtsis varasemalt dokumenteeritud,“ öeldi keskkonnaagentuurist. „See on ka esimene kord mõõtmisajaloo jooksul, mil õhutemperatuur on Eestis märtsis üle 20 kraadi piiri tõusnud. Ühtlasi purunesid paljude vaatlusjaamade 31. märtsi soojarekordid. Ajalooline päev igas mõttes!“

Sellega asi ei piirdu, soe on ka uue nädala hakul. Homme päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati võib hoovihma sadada, on äikeseoht. Õhutemperatuur on 17–20 kraadi, saartel ja rannikul 10–17 kraadi. Teisipäeva päevaks lubatakse Lõuna-Eestis kuni 16 kraadi, mujal on näit madalam.