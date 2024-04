Terve aprilli on ilmarindel oodata pendeldamist. Püsivalt soojaks läheb alles mai keskpaigas

Lõuna-Eestis mõõdeti pühapäeval kohati üle 21 kraadi sooja. „On üsna sagedane, et märtsi lõpus ja aprilli alguses jõuab meile lõunakaarest soe. Sedakorda jõudis soe õhumass Aafrika põhjaaladelt,“ rääkis keskkonnaagentuuri sünoptik Taimi Paljak Delfile. „1. aprillil tuli sooja veel lisaks ning maksimumtemperatuurid ületasid taas aprilli esimeste päevade rekordid. See ei ole tavapärane, et nii kaugelt lõunast jõuab varakevadel soe õhumass.“