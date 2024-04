FOTOD | Ilm pöörab sulale ja temperatuur hakkab tõusma

Homme on oodata muutust - laupäeval liigub madalrõhkkond Skandinaaviast itta ning laieneb vööndina üle Eesti ja Läti. Öösel on veel kohatisi lörtsihooge, kuid päeval sajab juba laialdaselt vihma. Pärastlõunal lääne poolt alates saab suurem sadu läbi. Tuul nõrgeneb. Õhutemperatuur on öösel -1..+4 kraadi, päeval tõuseb 3..9 kraadini.