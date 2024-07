ILMATEADE | Pühapäeva ööd kaunistasid helkivad ööpilved, päev tuleb aga tormine. Oodata on nii äikest, vihma kui ka rahet.

Vihmasadu levib saartelt mandrile, kohati on äikest, sellega kaasnevaid tugevaid tuulepuhanguid ja vihma. Võimalik on ka rahe. Lõuna- ja kagutuul tugevneb 5-12, pärast keskööd saartel ja rannikul puhanguti 18 m/s, äikese ajal on tugevamaid puhanguid. Õhutemperatuur on 12-18 kraadi.

Pühapäeva päeval liigub madalrõhulohk üle maa läänest itta. Ilm on pilves selgimistega. Suurem sajuvöönd jõuab Ida-Eestisse pärastlõunal, ajal, mil lääne pool juba pilvisus hõreneb ja sadu lakkab. Tuul pöördub kagust edelasse ja läände 6-13, rannikul puhanguti kuni 18 m/s, äikese ajal on tugevaid puhanguid.

Õhtul tuul nõrgeneb veidi. Õhutemperatuur on 18-24, Ida- ja Kagu-Eestis tõuseb enne sadu 25-30 kraadini, tihedamas sajus langeb temperatuur 14-16 kraadini.

Esmaspäeva öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Öö hakul sajab Eesti idaservas kohati hoovihma. Paiguti on udu. Puhub edela- ja lõunatuul 3-9, enne keskööd rannikul puhanguti kuni 15 m/s. Õhutemperatuur on 8-13, rannikul kuni 16 kraadi.

Pühapäeva öösel sai imetleda helkivaid ööpilvi

Helkivad ööpilved on hõbehallid või valkjad, vahel ka kuldsed pilved, mis on nähtavad 50–70° põhja- ja lõunalaiusel suvel kesköö paiku põhjataevas. Pilved asuvad 75–85 km kõrgusel ja on nähtavad, kui allpool horisonti asuv päike neid valgustab.

Helkivate ööpilvede vaatlemiseks soodsad tingimused on laiustel, kus on valged ööd, mis tähendab, et atmosfääri alumine osa on Maa varjus, kuid selle kõrgemasse ossa, sealhulgas mesosfääri ülemisse ossa, jõuab otsene päikesekiirgus, mis hajub jääkristallidel ja osa valgusest peegeldub tagasi. Seetõttu ongi pilved võrdlemisi eredad ja öisel ajal hästi nähtavad.